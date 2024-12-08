Он пообещал, что Штаты будут взаимодействовать с сирийской оппозицией в процессе перехода власти к ней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Джо Байдена.

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Байден назвал падение режима Асада исторической возможностью

В своей речи в воскресенье, 8 декабря, Байден выразил надежду на то, что Сирия будет строить лучшее будущее.

Этот режим издевался, пытал и убивал буквально сотни тысяч невинных сирийцев. Падение режима является фундаментальным актом справедливости. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны,

– заявил президент США.

Байден добавил, что ни Россия, ни Иран, ни "Хезболла" не смогут спасти режим Асада.

Он отметил, что в Сирии настал поворотный момент, ситуация там рискованная и неопределенная. Однако США будут помогать стране отойти от режима Асада к независимости и суверенности с новой конституцией и правительством.

"Это также момент риска и неопределенности, когда мы все обращаемся к дальнейшему вопросу. Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и заинтересованными сторонами в Сирии, чтобы помочь им воспользоваться возможностью справиться с риском", – заявил Байден.

Глава Штатов также рассказал, какие действия они будут предпринимать после падения режима.

В частности, США намерены защищать и поддерживать соседние Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан от возможной опасности со стороны Сирии.

А также помогут обеспечить стабильность "в восточной Сирии, защищая любой персонал … от любых угроз", а также приоритетными остаются усилиями по предотвращению возрождения ИГИЛ.

Байден отреагировал на падение режима Асада: смотрите видео

Присоединяйтесь ко мне, когда я высказываю замечания по последним событиям в Сирии. https://t.co/mun5CjRiSs - Президент Байден (@POTUS) 8 декабря, 2024

Напомним, что росСМИ пишут о прибытии сирийского диктатора Башара Асада вместе со своей семьей в Москву. Там ему якобы предоставили убежище.