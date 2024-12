Він пообіцяв, що Штати будуть взаємодіяти із сирійською опозицією у процесі переходу влади до неї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Джо Байдена.

У своїй промові у неділю, 8 грудня, Байден висловив сподівання на те, що Сирія буде будувати краще майбутнє.

Цей режим знущався, катував і вбивав буквально сотні тисяч невинних сирійців. Падіння режиму є фундаментальним актом справедливості. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє для своєї гордої країни,

– заявив президент США.

Байден додав, що ні Росія, ні Іран, ні "Хезболла" не зможуть врятувати режим Асада.

Він зауважив, що у Сирії настав поворотний момент, ситуація там ризикована та невизначена. Однак США будуть допомагати країні відійти від режиму Асада до незалежності та суверенності з новою конституцією та урядом.

"Це також момент ризику та невизначеності, коли ми всі звертаємось до питання, що буде далі. Сполучені Штати працюватимуть з нашими партнерами та зацікавленими сторонами в Сирії, щоб допомогти їм скористатися можливістю впоратися з ризиком", – заявив Байден.

Очільник Штатів також розповів, яких дій вони вживатимуть після падіння режиму. Зокрема, США збираються захищати та підтримувати сусідні Ізраїль, Йорданію, Ірак і Ліван від можливої небезпеки з боку Сирії.

А також – допоможуть забезпечити стабільність "у східній Сирії, захищаючи будь-який персонал .. від будь-яких загроз", а також пріоритетними залишаються зусиллям із запобігання відродженню ІДІЛ.

Байден відреагував на падіння режиму Асада: дивіться відео

Join me as I deliver remarks on the latest developments in Syria. https://t.co/mun5CjRiSs

— President Biden (@POTUS) December 8, 2024