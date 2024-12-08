Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телекомпанію Al Jazeera. Таким чином повстанці звільнили майже всю територію Сирії від режиму Асада.

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Які ще міста звільнили повстанці у Сирії

Сили сирійської опозиції увійшли в портове місто Тартус і зараз перебувають біля адмінбудівлі провінції Тартус. Сирійський журналіст Рамі Джарах опублікував відео із бойовиками у місті.

Ці інституції наші, громадські працівники залишаться на своїх посадах, ми закликаємо всіх бути стриманими та нічого не грабувати. Зброя піде до сирійської армії, ми збираємося будувати нашу національну армію,

– кажуть повстанці.

Сирійська опозиція зайшла у Тартус / Відео з акаунту у соцмережі Х

Російські пропагандисти також повідомили, що приблизно через годину озброєні угруповання захопили й місто Джебла, яке практично примикає до російської авіабази Хмеймім.

Окрім того, журналісти Reuters, з посиланням на джерело в турецькій розвідці, зазначили, що підтримувані Туреччиною сирійські війська увійшли в місто Манбідж на півночі Сирії після того, як перехопили контроль над більшою частиною прилеглої території від союзних до США курдських сил.

Боротьба проти YPG/PKK (Загони народної оборони та Робітнича партія Курдистану – 24 Канал) дуже близька до перемоги. Тривають повітряні та наземні втручання, щоб забрати Манбідж з рук YPG/PKK,

– сказало джерело, маючи на увазі курдське ополчення, яке тривалий час контролювало місто.

Співрозмовник також повідомив, що підтримувані Туреччиною сили контролюють 80% регіону Манбідж, територію площею близько кількох сотень квадратних кілометрів, і увійшли в саме місто.

Місто Манбідж розташоване приблизно за 30 кілометрів на південь від турецького кордону та на захід від річки Євфрат.

Що наразі відбувається з російськими військовими у Сирії

Журналісти BBC пишуть, що чисельність російського військового контингенту у Сирії зараз становить 7,5 тисяч осіб. Більшість із них перебуває на російських військових базах у Тартусі та Латакії. Проте щонайменше кілька десятків російських військових перебували поза базами.

За даними російських пропагандистів, російські військові були розосереджені на сотні кілометрів, контролюючи зони відповідальності: "Гірська", "Пальміра", "Рівнинна" та інші. Частина цих підрозділів спромоглася евакуюватися ближче до російських баз. Але десятки людей виявилися відрізаними від основного угруповання.

Так звані російські "військкори" також зазначили, що російських підрозділів, які потрапили до оточення, було кілька. Якою буде їхня доля, поки що невідомо.

Майбутнє військових баз менш туманне. Судячи з супутникових знімків, більшість російських військових кораблів залишили базу ВМФ у Тартусі 3 грудня. Бойові літаки в Латакії, навпаки, до останнього перебували на аеродромі.