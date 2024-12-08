Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, які цитує видання Haaretz. Все це відбувається на тлі падіння режиму Асада у Сирії.

До теми Ізраїль атакував авіабази на півдні Сирії та розгорнув війська на кордоні

Що відомо про захід ЦАХАЛ в буферну зону у Сирії

Нетаньягу виступив з відеозверненням, перебуваючи прямо на кордоні підконтрольних Ізраїлю Голанських висот та сирійської території, до останнього часу підконтрольній Дамаску.

За словами ізраїльського очільника уряду, падіння режиму Башара Асада "відкриває нові можливості" для Ізраїлю, "але й створює ризики". Він наголосив, що територія, яка була буферною зоною за згодою 1974 року, "втратила цей статус, оскільки сирійські війська залишили свої позиції".

Тому Ізраїль для захисту кордонів ввів туди свої війська. За словами Нетаньягу, ЦАХАЛ взяв під контроль сирійський схил гори Гермон.

Ми не допустимо закріплення ворожих сил біля наших кордонів,

– сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.

Водночас Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац 8 грудня підтвердив розміщення ізраїльських військ у буферній зоні на Голанських висотах.

Також підтвердили і розміщення ізраїльських військових у буферній зоні й в Армії оборони Ізраїлю. Там зазначили, що ЦАХАЛ розгорнув сили в буферній зоні та в кількох інших місцях, необхідних для захисту, щоб забезпечити безпеку громади Голанських висот і громадян Ізраїлю.

"Наголошуємо, що ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії. Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти стільки, скільки буде необхідно, щоб зберегти буферну зону та захистити Ізраїль та його цивільне населення", – мовиться у дописі.

Варто зазначити, що Голанські висоти, захоплені Ізраїлем під час війни 1967 року, вважаються ним частиною власної території. Однак більшість країн світу визнають ці землі сирійськими. Наразі ізраїльські війська зайшли в райони, які офіційно не були проголошені територією Ізраїлю.

До слова, раніше Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським військовим захопити буферну зону у Сирії після падіння режиму Башара Асада.