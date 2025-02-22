Там працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 21:28.

Незадовго після цього перші російські безпілотники зафіксували у межах області, і там пролунали вибухи.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– повідомили у Київській ОВА о 22:09.

Станом на 22:15, за даними Повітряних сил, БпЛА зафіксовані на сході Київщини. Вони летять західним та південно-західним курсом.

На території сусідньої Чернігівщини безпілотники також рухаються у західному та південно-західному напрямках.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – наголошують в ОВА.