Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу – перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.
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Де рухаються ворожі БпЛА
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Одеса і Чорноморськ – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря.
У напрямку Запоріжжя ворожий ударний БпЛА з південного сходу.
Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Карта повітряних тривог
Ворожі ударні БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина/Миколаївщина.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.
Ворожі ударні БпЛА заходять у повітряний простір на півночі Сумщини, курс – південно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
– Повітряні сили.