Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу – перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.

Дивіться також На Київщині загинула людина, є руйнування по областях: наслідки атаки "Шахедами" у ніч на 22 лютого

Де рухаються ворожі БпЛА

21:20, 22 лютого Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:12, 22 лютого Одеса і Чорноморськ – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря.

21:01, 22 лютого У напрямку Запоріжжя ворожий ударний БпЛА з південного сходу.

20:57, 22 лютого Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:56, 22 лютого Карта повітряних тривог

20:56, 22 лютого Ворожі ударні БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина/Миколаївщина.

20:25, 22 лютого Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.

20:24, 22 лютого Ворожі ударні БпЛА заходять у повітряний простір на півночі Сумщини, курс – південно-західний.