Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – находитесь в укрытиях! 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.
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Где движутся вражеские БПЛА
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Одесса и Черноморск – в вашем направлении вражеские ударные БПЛА из акватории Черного моря.
В направлении Запорожья вражеский ударный БПЛА с юго-востока.
Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Карта воздушных тревог
Вражеские ударные БПЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская/Николаевская область.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.
Вражеские ударные БПЛА заходят в воздушное пространство на севере Сумщины, курс – юго-западный.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
– Воздушные силы.