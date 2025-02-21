Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди летять дрони

21:41, 21 лютого Поблизу Києва ворожі БпЛА, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.

20:42, 21 лютого БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс південно-західний;

БпЛА на півдні та сході Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;

БпЛА на сході Чернігівщини у напрямку Київщини, курс південно-західний;

БпЛА на Харківщині у напрямку Полтавщини, курс західний;

БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний, вектором руху на Кривий Ріг.

19:58, 21 лютого Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА.

19:38, 21 лютого Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА.