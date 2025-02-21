Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди летять дрони
21:41, 21 лютого
Поблизу Києва ворожі БпЛА, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.
20:42, 21 лютого
- БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА на півдні та сході Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;
- БпЛА на сході Чернігівщини у напрямку Київщини, курс південно-західний;
- БпЛА на Харківщині у напрямку Полтавщини, курс західний;
- БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний, вектором руху на Кривий Ріг.
19:58, 21 лютого
Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА.
19:38, 21 лютого
Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА.
19:26, 21 лютого
Харківська та Донецька області – загроза застосування ударних БпЛА.