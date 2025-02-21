Зокрема, 21 лютого росіяни вкотре атакували Полтавщину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.

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Які наслідки російської атаки на Полтавщині

За даними Полтавської ОВА, внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури у Полтавському районі. Ця атака минулася без постраждалих.

Зазначимо, що у ніч на 21 лютого російській безпілотники атакували й Київщину. Усі ворожі цілі, які рухалися на Київську область, вдалося знищити силам ППО. Завдяки цьому в регіоні немає влучань в об'єкти критичної та цивільної інфраструктур.

Однак, в Бориспільському районі уламки безпілотника пошкодили дах приватного будинку. Тоді як у Бучанському та Обухівському районах вони впали на лінії електропередач. Проте фахівці швидко відреагували та відновили електропостачання. Наразі оперативні служби фіксують та ліквідовують наслідки російської атаки.