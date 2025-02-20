Не нехтуйте тривогою та прямуйте в укриття! Не заважайте оборонцям неба працювати! Якщо ж побачили "Шахед", що лежить на землі чи на кризі, висить на дереві тощо, телефонуйте 101!

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Де летять "Шахеди" увечері 20 лютого

20:11, 20 лютого Додалася загроза балістики з південного сходу.

20:09, 20 лютого Швидкісна ціль на Сумщині, – ПС.

20:06, 20 лютого Більшість ударних дронів летять на Полтаву, – ПС.

20:05, 20 лютого Де тривога в Україні

19:58, 20 лютого Моніторингові канали пишуть, що були пуски з Курщини (Халіно), Орла та Брянщини (Навля).

19:41, 20 лютого Ударні БпЛА із Сумщини у напрямку Харківської області.