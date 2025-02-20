Не нехтуйте тривогою та прямуйте в укриття! Не заважайте оборонцям неба працювати! Якщо ж побачили "Шахед", що лежить на землі чи на кризі, висить на дереві тощо, телефонуйте 101!
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Де летять "Шахеди" увечері 20 лютого
Додалася загроза балістики з південного сходу.
Швидкісна ціль на Сумщині, – ПС.
Більшість ударних дронів летять на Полтаву, – ПС.
Де тривога в Україні
Моніторингові канали пишуть, що були пуски з Курщини (Халіно), Орла та Брянщини (Навля).
Ударні БпЛА із Сумщини у напрямку Харківської області.
Декілька груп БпЛА заходять на Сумщину із Курської області. Курс на Полтавщину, – Повітряні сили.