Полковник запасу, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу про технічні характеристики дронів з турбореактивним двоконтурним двигуном та оцінив потужності росіян для їх виробництва.

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Що це за дрони з ТРДД

ТРДД (турбореактивний двоконтурний двигун) – це основний двигун для крилатих ракет. Його також називають зменшеною копією двигуна для літака з другим контуром, який дає можливість максимально використовувати реактивну тягу.

Найімовірніше, росіяни беруть ці двигуни у Китаї. Переважно всі російські безпілотники збираються з китайських вузлів та агрегатів,

– мовив Світан.

Китайці через Казахстан, Татарстан, Башкортостан передають ці вузли й агрегати, а вже у Татарстані їх збирають. До слова, в Єлабузі втричі розширили виробництво "Шахедів" й там на них повісили турбореактивні двигуни, які дадуть дронам два позитивні моменти.

Зараз з двигуном внутрішнього згорання швидкість "Шахеда" близько 150 кілометрів й під час польоту він гуде як мопеда. А от з ТРДД під час польоту він ніби свистітиме й швидкість втричі збільшиться. Це буде щось середнє між "Шахедом" й крилатою ракетою,

– зауважив військовий експерт.

Тобто "Шахед" зможе летіти близько 550 – 600 кілометрів на годину. Це дасть йому можливість втекти від дронів-винищувачів, які має Україна. Проте є нюанс – у ТРДД тепловий слід у 3 – 4 рази більший, ніж у двигуна внутрішнього згорання, тож таке озброєння добре беруть ракети з реактивною голівкою самонаведення навіть ПЗРК.

Крім того, з початку 2025 року зафіксовано низку суттєвих змін у будові "Шахедів". Зокрема, з'явився новий вид бойової частини вагою 90 кілограмів, польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея перенесені з носової частини у хвостову, а також в конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.