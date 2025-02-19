Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт Сергій Грабський, зазначивши, що Росія пішла по своєму традиційному шляху – намагається удосконалювати те, що вже давно їй було передано.

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Чи буде Росія застосовувати нові дрони масово?

Нові види російських дронів, за переконанням військового експерта, є небезпечними. Він розповів, що спілкувався з українськими військовими, які кажуть, що середні витрати на збиття одного "Шахеда" становлять до 60 патронів (калібр 7,62).

Може збільшитись кількість таких дронів, яким вдасться проскакувати повз українські бойові позиції. Тому цивільному населенню на варто нехтувати сигналами повітряної тривоги,

– озвучив Грабський.

Почати виробництво і розгорнути його повномасштабно – різні речі. Військовий експерт вважає, що будуть певні випадки застосування Росією цих нових БпЛА, але навряд чи в найближчі 1 – 3 місяці противник буде використовувати їх масово. Грабський підкреслив, що ЗСУ доведеться вивчити нові алгоритми застосування засобів ППО, аби ефективніше збивати нові ворожі безпілотники.

Найбільша небезпека від цих дронів – підвищена швидкість, з якою вони можуть летіти в повітрі. Будемо розбиратися по ходу ситуації, війна – це завжди виклик і відповідь на нього. Україна буде формувати відповідь на появу у ворога такого виду зброї,

– підсумував Грабський.

Нагадаємо, в ГУР МО повідомили, що Росія модернізує "Шахеди" та інші ударні БпЛА. З початку 2025 року зафіксовано суттєві зміни у будові "Шахеда-136" ("Герань-2", "Гарпія"): новий вид бойової частини вагою 90 кілограмів; з носової частини у хвостову перенесено польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея; в конструкцію БпЛА встановлено додатковий баласт. Росія все частіше використовує продукцію виробництва Китаю як альтернативу компонентам зі США та Європи.