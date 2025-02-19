Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Сергей Грабский, озвучив, что Россия пошла по своему традиционному пути – пытается совершенствовать то, что уже давно ей было передано.

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Будет ли Россия применять новые дроны массово?

Новые виды российских дронов, по убеждению военного эксперта, опасны. Он рассказал, что общался с украинскими военными, которые говорят, что средние затраты на сбивание одного "Шахеда" составляют до 60 патронов (калибр 7,62).

Может увеличиться количество таких дронов, которым удастся проскакивать мимо украинских боевых позиций. Поэтому гражданскому населению на стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги,

– озвучил Грабский.

Начать производство и развернуть его полномасштабно – разные вещи. Военный эксперт считает, что будут определенные случаи применения Россией этих новых БпЛА, но вряд ли в ближайшие 1 – 3 месяца противник будет использовать их массово. Грабский подчеркнул, что ВСУ придется изучить новые алгоритмы применения средств ПВО, чтобы эффективнее сбивать новые вражеские беспилотники.

Самая большая опасность от этих дронов – повышенная скорость, с которой они могут лететь в воздухе. Будем разбираться по ходу ситуации, война – это всегда вызов и ответ на него. Украина будет формировать ответ на появление у врага такого вида оружия,

– подытожил Грабский.

Напомним, в ГУР МО сообщили, что Россия модернизирует "Шахеды" и другие ударные БпЛА. С начала 2025 года зафиксированы существенные изменения в строении "Шахеда-136" ("Герань-2", "Гарпия"): новый вид боевой части весом 90 килограммов; с носовой части в хвостовую перенесено полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея; в конструкцию БпЛА установлен дополнительный балласт. Россия все чаще использует продукцию производства Китая как альтернативу компонентам из США и Европы.