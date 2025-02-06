Как он заметил, россияне признают "высокую эффективность боевого применения" Украиной БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Какие планы России на свои беспилотные войска

О том, что Россия собралась создать свои войска беспилотных систем, сообщила украинская разведка.

Сырский рассказал, что Украина знает о планах врага до 2030 года собрать 210 тысяч военнослужащих войск БпС в 277 воинских частях и подразделениях.

Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам. Враг признает высокую эффективность боевого применения подразделений БпС ВС Украины, не стоит на месте, перенимает наш передовой опыт, масштабирует свою работу,

– отметил главком.

Он добавил, что перед Украиной встали ответные "асимметричные" задачи. Наши СБС будут развиваться, совершенствоваться и масштабировать свои достижения, а еще – "действовать не только числом, но и умением".