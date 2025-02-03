Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью для "Радио Свобода" командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского. Как он отметил, "такой истерики Шерлок на болотах давно не слышал".

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Интенсивность полетов разведывательных БпЛА значительно уменьшилась

Сухаревский рассказал, что на Херсонском направлении бывало, что за час зафиксированное количество российских разведывательных БПЛА самолетного типа могло достигать более 40 бортов в квадрате 50 на 50 километров.

Вот представьте, как в таких условиях работать артиллерии, как передвигаться, организовывать логистику? Это просто ужас. Я вспоминаю, например, 2022 год, когда у меня в воздухе висело на Херсонском направлении 7 "Орланов" и несколько дивизионов артиллерии противника 11 часов сравнивали все с землей,

– вспоминает командующий СБС.

В таких условиях выполнять любые маневры было невозможно.

К счастью, благодаря работе операторов FPV-дронов сейчас таких цифр нет – интенсивность полетов вражеских разведывательных БПЛА уменьшилась в десятки раз.

В то же время Сухаревский отметил, что в Силах беспилотных систем есть определенный промежуток времени, пока россияне снова что-то не придумают.

"Мы уже видим, например, что они пытаются делать маневры с помощью искусственного интеллекта и дополнительные камеры", – рассказал он.

Однако, это все дорого обходится врагу. Кроме того, ему приходится обучать управлять дронами операторов. И это "то самое драгоценное время", которое выигрывает наша армия.