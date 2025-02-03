Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю для "Радіо Свобода" командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського. Як він зазначив, "такої істерики Шерлок на болотах давно не чув".

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Інтенсивність польотів розвідувальних БпЛА значно зменшилася

Сухаревський розповів, що на Херсонському напрямку бувало, що за годину зафіксована кількість російських розвідувальних БпЛА літакового типу могла сягати понад 40 бортів у квадраті 50 на 50 кілометрів.

От уявіть, як в таких умовах працювати артилерії, як пересуватися, організовувати логістику? Це просто жах. Я згадую, наприклад, 2022 рік, коли в мене в повітрі висіло на Херсонському напрямку 7 "Орланів" і декілька дивізіонів артилерії противника 11 годин рівняли все з землею,

– згадує командувач СБС.

У таких умовах виконувати будь-які маневри було неможливо.

На щастя, завдяки роботі операторів FPV-дронів зараз таких цифр немає – інтенсивність польотів ворожих розвідувальних БпЛА зменшилася в десятки разів.

Водночас Сухаревський наголосив, що у Силах безпілотних систем є певний проміжок часу, доки росіяни знову щось не придумають.

"Ми вже бачимо, наприклад, що вони намагаються робити маневри за допомогою штучного інтелекту і додаткові камери", – розповів він.

Однак, це усе дорого обходиться ворогу. Окрім того, йому доводиться навчати керувати дронами операторів. І це "той самий дорогоцінний час", який виграє наша армія.