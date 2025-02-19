Полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу о технических характеристиках дронов с турбореактивным двухконтурным двигателем и оценил мощности россиян для их производства.

Интересно Россияне впервые применили дрон "Кукушка", который управляется со спутника, – ISW

Что это за дроны с ТРДД

ТРДД (турбореактивный двухконтурный двигатель) – это основной двигатель для крылатых ракет. Его также называют уменьшенной копией двигателя для самолета со вторым контуром, который дает возможность максимально использовать реактивную тягу.

Вероятнее всего, россияне берут эти двигатели в Китае. Преимущественно все российские беспилотники собираются из китайских узлов и агрегатов,

– сказал Свитан.

Китайцы через Казахстан, Татарстан, Башкортостан передают эти узлы и агрегаты, а уже в Татарстане их собирают. К слову, в Елабуге втрое расширили производство "Шахедов" и там на них повесили турбореактивные двигатели, которые дадут дронам два положительных момента.

Сейчас с двигателем внутреннего сгорания скорость "Шахеда" около 150 километров и во время полета он гудит как мопед. А вот с ТРДД во время полета он будто будет свистеть и скорость втрое увеличится. Это будет нечто среднее между "Шахедом" и крылатой ракетой,

– отметил военный эксперт.

То есть "Шахед" сможет лететь около 550 – 600 километров в час. Это даст ему возможность убежать от дронов-истребителей, которые имеет Украина. Однако есть нюанс – у ТРДД тепловой след в 3 – 4 раза больше, чем у двигателя внутреннего сгорания, поэтому такое вооружение хорошо берут ракеты с реактивной головкой самонаведения даже ПЗРК.

Кроме того, с начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в строении "Шахедов". В частности, появился новый вид боевой части весом 90 килограммов, полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую, а также в конструкцию БПЛА установлен дополнительный балласт.