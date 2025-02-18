Противник пытается улучшить свои возможности в области беспилотных технологий. В 2024 году Россия начала создание отдельных Сил беспилотных систем, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Что не так с новым иранским дроном-камикадзе с подводным стартом: анализ Defense Express

Россия использовала дрон "Кукушка"

Российские военкоры утверждают, что подразделения российского 102-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа) использовали вблизи Дачного (на запад от Курахово) дрон, который управляется со спутника.

Они уверяли, что БПЛА пролетел 16 километров, сбросил боеприпасы весом 4,5 килограмма на украинскую позицию и вернулся на базу. Вражеские военные блогеры отмечали, что дрон может переносить взрывчатку до 35 килограммов.

Напомним, что недавно оккупанты впервые начали применять новый дрон "Италмас" на фронте. Этот беспилотник имеет дальность действия около 200 километров, массу боевой части в десятки килограммов и интегрированные системы искусственного интеллекта. Также известно, что Россия в 2025 году начнет производство новых дронов в Северной Корее. Вероятно, КНДР будет производить низкотехнические беспилотники, максимально простые по конструкции.

К слову, противник усовершенствовал "Шахеды", увеличив их боевую часть до 90 килограммов и добавив шрапнель внутрь. 16 февраля Николаев был атакован новыми "Шахедами" с 12-канальными антеннами, которые улучшают противодействие РЭБ и качество сигнала.