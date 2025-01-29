28 ноября 2024 года Владимир Путин объявил о разработке отдельного подразделения для управления беспилотными системами, чтобы централизовать контроль и интегрировать их в вооруженные силы. Сейчас, отмечает Институт изучения войны, россияне, вероятно, уже создали отдельный полк беспилотных систем на уровне военного округа, передает 24 Канал.

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Что известно

Украинская волонтерская инициатива Victory Drones в августе 2024 года распространила информацию, что командование российской армии завершает создание 7-го отдельного разведывательно-ударного полка беспилотных систем в составе Центрального военного округа (ЦВО). Victory Drones сообщила, что в составе полка насчитывалось 1342 военнослужащих, и что полк был укомплектован на 94 процентов по состоянию на апрель 2024 года. Они также отметили, что полк проходил подготовку на базе российского 473-го учебного центра ЦВО и состоит из командных подразделений, ударного батальона беспилотных систем, трех разведывательно-ударных батальонов беспилотных систем и подразделений логистического обеспечения, таких как подразделения связи, медиков и ремонтников.

По информации Victory Drones, командование российской армии планировало создать 102 подчиненных подразделения в составе 7-го отдельного разведывательно-ударного полка беспилотных систем, из которых 41 является ударными подразделениями, а 61 – разведывательными подразделениями. С июля 2024 года российские волонтерские группы начали кампании по сбору средств для поддержки этого полка, который действует на оккупированных территориях Запорожской области.

Российские военные блогеры осенью 2024 года заметили, что обороны минобороны страны-агрессора начало реорганизовывать неформальные подразделения дронов и других специалистов, таких как связисты, медики и инженеры, в "совместные технические батальоны". Оборонное ведомство России также объявило о создании неопределенного количества подразделений беспилотных систем до октября 2024 года через Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" и заявило о формировании еще пяти новых подразделений беспилотных систем. Андрей Белоусов позже анонсировал, что минобороны России завершит формирование Сил беспилотных систем в составе российской армии к третьему кварталу 2025 года.

Аналитик по вопросам обороны Конрад Музыка оценил, что недавние организационные изменения в российской армии и формирование подразделений дронов указывают на то, что подобные полки могут появиться в других военных округах России в будущем.

Оккупационные войска, вероятно, получат усиленные возможности поддержки дронов, если министерству обороны России удастся успешно создать эти новые полки беспилотных систем и централизовать усилия по их закупкам под эгидой Сил беспилотных систем. Однако успех этой инициативы будет зависеть от готовности российской армии внедрить необходимые реформы и наличия ресурсов для их реализации,

– говорится в отчете ISW.

К слову, Украина уже создала в составе Вооруженных сил новый вид войск – Силы беспилотных систем.