По предложению Президента Украины Владимира Зеленского в составе Вооруженных сил Украины сформирован новый вид войск – Силы беспилотных систем. Государство уже заключило контракты на поставку 1 миллиона дронов, при этом 500 украинских компаний занимаются производством БпЛА.

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Силы беспилотных систем в структуре ВСУ закрепят законом

В производстве и применении беспилотников Украина совершила настоящий прорыв,

– сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что в условиях современной войны эффективное функционирование армии дронов, взаимодействующей с другими видами войск, является необходимым. Украина достигла значительного прогресса в разработке и использовании беспилотников.

Сегодня правительство также выделяет 24 миллиарда гривен на приобретение беспилотников для Сил безопасности и обороны.

"Украина в войне с Россией делает ставку на инновации, асимметричные ответы и подходы. В этом залог нашей устойчивости и будущей победы", – заявил премьер.

Что даст появление Сил беспилотных систем

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что ни одна страна в мире не создавала подобного командования, поэтому наше государство будет иметь значительное преимущество над врагом. Новый род войск должен масштабировать имеющийся опыт использования БпЛА.

Главное, чтобы люди понимали: любая война – это война возможностей. Сейчас у нас есть способность, президент подписал указ о создании командования беспилотных систем, а мы со своей стороны используем дроны как разведывательные, так и бомбардировщики, для того, чтобы защищать страну,

– сказал Умеров.

По мнению министра обороны, важно иметь преимущество над противником, поэтому дроны могут стать ключевым оружием для победы Украины. Формирование отдельного командования является положительным шагом, поскольку этот вид войск получит собственное военное руководство.