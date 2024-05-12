Силы обороны используют дроны давно, но именно Силы беспилотных систем появились недавно – Зеленский поручил создать их 6 февраля и назначил командующим Вадима Сухаревского. 7 мая Кабмин поддержал создание Сил беспилотных систем.

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Что даст появление Сил беспилотных систем

Главное, чтобы люди понимали: любая война – это война возможностей. Сейчас у нас есть способность, президент подписал указ о создании командования беспилотных систем, а мы со своей стороны используем дроны как разведывательные, так и бомбардировщики, для того чтобы защищать страну,

– сказал Умеров.

По словам главы МО, следует иметь преимущество над врагом, поэтому дроны могут стать настоящим оружием победы для Украины. Создание отдельного командования – плюс, потому что этот род войск будет иметь свое военное управление.

Задачей СБС будет масштабировать опыт использования беспилотников и тактику их применения. А еще Украина будет делиться этим опытом с партнерами.

"Исследователи работают, ученые работают, предприниматели работают", – подчеркнул Умеров.

Дронов сейчас очень много, поэтому командование беспилотных систем будет координировать свои действия с другими подразделениями Сил безопасности и обороны.

"Надеюсь, что мы будем непобедимыми, имея такой род сил в Вооруженных Силах Украины", – подытожил министр обороны.

Обратите внимание! Хотя Кабмин поддержал инициативу Зеленского по созданию СБС, это еще не все. Следующий шаг – за Министерством обороны. Ведомство подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект закона Украины, чтобы реализовать инициативу президента.