Сили оборони використовують дрони давно, але саме Сили безпілотних систем з'явилися нещодавно – Зеленський доручив створити їх 6 лютого і призначив їхнім командувачем Вадима Сухаревського. 7 травня Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем.

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Що дасть поява Сил безпілотних систем

Головне, щоб люди розуміли: будь-яка війна – це війна спроможностей. Зараз у нас є спроможність, президент підписав указ про створення командування безпілотних систем, а ми зі своєї сторони використовуємо дрони як розвідувальні, так і бомбери, для того, щоб захищати країну,

– сказав Умєров.

За словами очільника МО, слід мати перевагу над ворогом, тож дрони можуть стати справжньою зброєю перемоги для України. Створення окремого командування – плюс, бо цей рід військ матиме своє військове управління.

Завданням СБС буде масштабувати досвід використання безпілотників і тактику їх застосування. А ще Україна буде ділитися цим досвідом з партнерами.

"Дослідники працюють, науковці працюють, підприємці працюють", – наголосив Умєров.

Дронів зараз дуже багато, тому командування безпілотних систем буде координувати свої дії з іншими підрозділами Сил безпеки і оборони.

"Сподіваюсь, що ми будемо непереможними, маючи такий рід сил в Збройних Силах України", – підсумував міністр оборони.

Зверніть увагу! Хоча Кабмін підтримав ініціативу Зеленського зі створення СБС, це ще не все. Наступний крок – за Міністерством оборони. Відомство підготує та внесе на засідання уряду відповідний проєкт закону України, щоб реалізувати ініціативу президента.