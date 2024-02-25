Так, заступник Головкома Вадим Сухаревський під час виступу на форумі "Україні. Рік 2024" назвав мету створення Сил безпілотних систем. Про це інформує 24 Канал.

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Потужний кулак, який вирішуватиме реальні завдання на полі бою

Сухаревський зазначив, що метою його команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Наголосив, що підрозділи, які в майбутньому будуть сформовані, – це потужний кулак, що буде вирішувати реальні завдання на полі бою. Він буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад, підрозділів, які вже діють у складі наших бригад.

Це буде той елемент, який дасть нам можливість асиметрично відповідати на будь-які дії дії противника і завдавати йому максимальних витрат, що відбувається, власне, і сьогодні, всі ми є спостерігачами того, як це відбувається,

– підкреслив заступник Головнокомандувача ЗСУ.

Додав, Україна має наростити, спільно зробити так, щоб це був не просто виклик нашій промисловості, світовій науці, це має бути системним підходом, і він уже є.

"Ми маємо зробити те, що в майбутньому ляже у всі підручники воєнної історії й буде розглядатися як ефективний приклад реакції в бойових діях, у війні, в майбутньому. Те, за що генерали готуються до вчорашньої війни, вона відпала давним-давно. Якраз Україна, наші Збройні Сили, Сили оборони є прикладом того, як воно має бути", – наголосив військовий.

Коротка довідка. Вадим Сухаревський – заступник нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Після його призначення Володимир Зеленський заявив, що напрямок роботи Сухаревського – безпілотні системи й розвиток застосування дронів нашими воїнами.

Важливо Це перша війна дронів, перша війна, у якій збили "Кинджал", – Умєров

Востаннє такі Сили будували у світі понад 100 років тому

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості розповів, що сьогодні вже йде кваліфікація дронів по еквіваленту артилеристському. Наприклад, мінометні дрони, артилерійські тощо. Камишін зауважив, що в заступника нового головкома буде цікава, але справді непроста задача – побудувати нові Сили.

Останній раз, ми з ним рахували, що такі Сили (безпілотних систем – 24 Канал) будувалися у світі більш ніж 100 років тому. І побудова нових Сил безпілотних систем – це буде, мабуть, головна цього року задача,

– наголосив міністр.

Додав, дійсно, вже є виробники, здатні виготовляти й дрони, і РЕБ, багато іншого. Тепер, за словами Камишіна, буде головне питання, як це все інтегрувати й управляти цим.

"Це дуже непроста, але цікава задача", – підсумував міністр.

Зверніть увагу План на 2024 рік вже є, він потужний і дасть результат, – Умєров

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