11:25, 25 лютого

Міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишін розповів про розвиток ВПК. За його словами, оборонка станом на цей час – це 500 підприємств, які допомагають ЗСУ знищувати окупантів.

Це 100 державних підприємств та 400 – приватних. Це 300 тисяч конструкторів, робітників та науковців, які працюють на оборонку.

Камишін наголосив, що Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів, зокрема для артилерії. Однак все одно ми не зможемо обійтися без допомоги від західних партнерів.

Пріоритет зараз – оптимізувати ресурси, зробити їхнє використання ефективнішим. На практиці це означає зменшити суму, яку Україна витрачає на ліквідацію одного окупанта.

"Я впевнений, що вона наблизиться до 1000 доларів", – сказав міністр.