У неділю, 25 лютого, в Києві розпочався форум "Україна. Рік 2024", на якому передбачені дискусії щодо цих та багатьох інших питань. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал зібрав найголовніші заяви зі заходу у форматі хронології.
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Робота ВПК та головний пріоритет
Міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишін розповів про розвиток ВПК. За його словами, оборонка станом на цей час – це 500 підприємств, які допомагають ЗСУ знищувати окупантів.
Це 100 державних підприємств та 400 – приватних. Це 300 тисяч конструкторів, робітників та науковців, які працюють на оборонку.
Камишін наголосив, що Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів, зокрема для артилерії. Однак все одно ми не зможемо обійтися без допомоги від західних партнерів.
Пріоритет зараз – оптимізувати ресурси, зробити їхнє використання ефективнішим. На практиці це означає зменшити суму, яку Україна витрачає на ліквідацію одного окупанта.
"Я впевнений, що вона наблизиться до 1000 доларів", – сказав міністр.
План на 2024 рік
Першому слово дали на форумі міністру оборони України Рустему Умєрову. Він констатував, що це найбільша війна з часів Другої світової, а також зазначив: робиться усе можливе й неможливе, аби здійснити прорив.
План на 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році.
Умєров наголосив, що наша держава є єдиною країною в сьогоднішніх реаліях, яка має реальний бойовий досвід. Крім того, знання стосовно того, що таке Росія, які в неї сильні та слабкі сторони.
Водночас важливо, за словами посадовця, що це перша війна, у якій збили гіперзвукову ракету "Кинджал". Власне, це є заслугою України та партнерів, які передали відповідну зброю.