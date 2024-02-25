11:48, 25 февраля

5,5 миллиардов долларов – именно на такую сумму с начала вторжения Украина уничтожила или поразила вражеской техники. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко.

Также чиновник констатировал, что сейчас идет развертывание региональной сети средств РЭБ, которые будут защищать объекты критической инфраструктуры: "Это сотни объектов", – отмечает Клименко.

Зафиксировано, что враг за это время обстреливал наше государство 110 тысяч раз. Это 137 тысяч выездов спасателей и полицейских на места атак.