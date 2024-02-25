Так, заместитель Главкома Вадим Сухаревский во время выступления на форуме “Украина. Год 2024” назвал цель создания Сил беспилотных систем. Об этом информирует 24 Канал.

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Мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя

Сухаревский отметил, что целью его команды являются три основных тезиса: эффективность, системность и анализ применения Сил беспилотных систем.

Подразделение, которые в будущем будут сформированы, – это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад, подразделений, которые уже действуют в составе наших бригад. Это будет тот элемент, который даст нам возможность асимметрично отвечать на любые действия действия противника и наносить ему максимальные расходы, что происходит, собственно, и сегодня, все мы являемся наблюдателями того, как это происходит,

– подчеркнул заместитель Главнокомандующего ВСУ.

Добавил, Украина должна нарастить, совместно сделать так, чтобы это был не просто вызов нашей промышленности, мировой науке, это должно быть системным подходом, и он уже есть.

"Мы должны сделать то, что в будущем ляжет во все учебники военной истории и будет рассматриваться как эффективный пример реакции в боевых действиях, в войне, в будущем. То, за что генералы готовятся к вчерашней войне, она отпала давным-давно. Как раз Украина, наши Вооруженные Силы, Силы обороны является примером того, как оно должно быть", – подчеркнул военный.

Краткая справка. Вадим Сухаревский – заместитель нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. После назначения Владимир Зеленский заявил, что направление работы Сухаревского – беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами.

Последний раз такие Силы строили в мире более 100 лет назад

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности рассказал, что сегодня уже идет квалификация дронов по эквиваленту артиллеристскому. Например, минометные дроны, артиллерийские и тому подобное. Камышин заметил, что у заместителя нового главкома будет интересная, но действительно непростая задача – построить новые Силы.

Последний раз, мы с ним считали, что такие Силы (беспилотных систем – 24 Канал) строились в мире более чем 100 лет назад. И построение новых Сил беспилотных систем – это будет, пожалуй, главная в этом году задача,

– подчеркнул министр.

Добавил, действительно, уже есть производители, способны изготавливать и дроны, и РЭБ, многое другое. Теперь, по словам Камышина, будет главный вопрос, как это все интегрировать и управлять этим.

"Это очень непростая, но интересная задача", – подытожил министр.