Заместителями Главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский – его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами – и полковник Андрей Лебеденко – его направление – это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем. Нужна четкая практика работы с новыми технологиями.