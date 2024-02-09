О назначении нового главы Генштаба сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении. По его словам, назначить Баргилевича предложил Александр Сырский. 24 Канал собрал, что известно об Анатолии Баргилевиче.

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Кто такой новый глава Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич

Владимир Зеленский сказал о нем так: "Опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели".

Согласно данным в Википедии, Баргилевич – генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Силами территориальной обороны ВСУ (с 9 октября 2023). В 2022 – 2023 годах был начальником штаба восточной группировки войск. Также является бывшим заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне (2020 – 2022). Теперь же Баргилевич возглавил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. В состав Ставки он входит с октября 2023 года.

Баргилевич был фактически первым командующим территориальной обороны, еще в составе Сухопутных войск ВСУ в 2020 году, который начал создавать и развивать мощную систему войск ТрО еще до полномасштабного вторжения. В начале полномасштабной войны – один из немногих генералов, кто не в кабинете, а с оружием в руках возглавил оборону важнейшего сектора №1 обороны Киева на Гостомельском направлении. Во главе группировки, основу которой составляли подразделения ТрО, не допустил захвата столицы с востока,

– так охарактеризовали Баргилевича в Минобороны журналистам "Суспильного".

В 2016 году Баргилевича назначили начальником оперативного управления Командования Сухопутных войск, где он занимался развитием терообороны.

Войну 2014 года Анатолий Баргилевич встретил в должности начальника управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба, впоследствии работал в штабе Антитеррористической операции.

Он имеет ордена Богдана Хмельницкого (второй и третьей степени) и орден Даниила Галицкого.

Баргилевич хорошо знает Сырского

И это неудивительно, ведь почти полтора года возглавлял штаб оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Александр Сырский был командующим как раз ОСГВ "Хортица" – и руководил контрнаступлением в Харьковской области (этот регион входит в зону ответственности "Хортицы").

Обратите внимание! 24 Канал подготовил биографию Сырского – нового Главнокомандующего.