Напомним, что вечером, 8 февраля, Владимир Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного. Им стал Александр Сырский.

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Главком определил своих заместителей

По словам украинского лидера, сегодня же Главком Сырский определил кандидатуры заместителей. Президент Украины подпишет соответствующие указы. В частности, также определены заместители начальника Генерального штаба.

Все ребята – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов,

– заверил Владимир Зеленский.

Как отметил украинский президент, очень важно, что Главком вместе с министром обороны провел разговоры с партнерами. Речь идет о лидерах Германии, Франции, Соединенных Штатов. Он убежден, что все максимально подробно – снабжение, восполнение дефицитов, снаряды, оружие.

Сырский стал Главнокомандующим ВСУ: основное