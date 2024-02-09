Напомним, что вечером, 8 февраля, Владимир Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного. Им стал Александр Сырский.
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Главком определил своих заместителей
По словам украинского лидера, сегодня же Главком Сырский определил кандидатуры заместителей. Президент Украины подпишет соответствующие указы. В частности, также определены заместители начальника Генерального штаба.
Все ребята – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов,
– заверил Владимир Зеленский.
Как отметил украинский президент, очень важно, что Главком вместе с министром обороны провел разговоры с партнерами. Речь идет о лидерах Германии, Франции, Соединенных Штатов. Он убежден, что все максимально подробно – снабжение, восполнение дефицитов, снаряды, оружие.
Сырский стал Главнокомандующим ВСУ: основное
- 8 февраля Владимир Зеленский и Валерий Залужный провели разговор, который касался потребности в обновлении руководства. Позже стало известно об отставке Залужного и назначении на должность Главнокомандующего Александра Сырского.
- Кроме того, украинский лидер заметил, что у него на столе должен появиться реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Кроме того, некоторые изменения должны отразиться непосредственно на линии фронта.
- Он также сообщил об обновлении руководства Вооруженных Сил Украины, в котором нуждаются вызовы времени и войны в 2024 году. Он назвал фамилии военных, рассматриваемых на руководящие должности в армии.
- Впоследствии представитель Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что большим преимуществом для Александра Сырского в роли Главнокомандующего ВСУ является то, что он эти два года провел на фронте. Спикер Сухопутных войск отметил, что он полностью знает все потребности наших военных, лично ознакомлен с оперативной обстановкой, ситуацией на поле боя.
- Он также считает, что Александр Сырский сосредоточит свое внимание на использовании в армии новых технологий, инновации. Кроме того, Главнокомандующий постоянно поддерживает связь с международными партнерами, генералами. По сути, он ранее занимался сотрудничеством с НАТО.