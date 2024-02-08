Соответствующее решение президент объявил сегодня, 8 февраля. Что известно о причинах увольнения Валерия Залужного, кто его заменил – рассказывает 24 Канал.

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Залужного уволили

Во время традиционного обращения к украинцам Зеленский сообщил, что с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.

Сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством самого опытного украинского командующего,

– рассказал президент.

Зеленский объявил, что назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он напомнил, что у военного есть успешные опыты освободительных операций в Киевской и Харьковской областях.

Предложил остаться в команде

8 февраля Президент Украины сообщил, что встретился с генералом Валерием Залужным. Во время общения глава государства поблагодарил военного за два года защиты Украины.

Также чиновники обсудили, в каком обновлении нуждаются ВСУ, а также, кто именно может быть в обновленном руководстве армии.

Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде,

– подчеркнул Зеленский.

Все должны измениться, чтобы победить вместе

Валерий Залужный также прокомментировал встречу с президентом. Он заявил, что провел с ним "важный и серьезный разговор".

Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии,

– подчеркнул генерал.

Генерал напомнил, что Украина уже два года противостоит подлому врагу. Он поблагодарил команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины, а также воинов, которые отдали свою жизнь за Украину и свободу.

Он отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года.

Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям также. Чтобы победить тоже вместе,

– отметил военный.

Отдельно министр обороны Рустем Умеров также заявил, что сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины.

Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 года – это три разные реальности. 2024-й принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии,

– подчеркнул министр.

Кроме того, он искренне поблагодарил Валерия Федоровича за все достижения и победы.

Что этому предшествовало

Вероятное увольнение обсуждали почти неделю. Еще 29 января, в понедельник, украинские медиа со ссылкой на источники распространили информацию, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный уволен по приказу президента Владимира Зеленского. Правда, за считанные часы новость опровергли.

После того как ситуация набрала огласку у общества, Министерство обороны Украины лаконично написало в своем телеграм-канале: "Это неправда", а пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отрицал увольнение Залужного.

Впрочем, уже тогда аналитики отметили, что решение принято и то, когда его объявят – лишь вопрос времени. В то же время западные эксперты предостерегли, что увольнение Главнокомандующего, который является популярным среди солдат и народа, "несет политические и военные риски".

Другим краеугольным камнем ситуации является и то, что заменить Залужного особо некем. По данным СМИ, в ОП рассматривали две кандидатуры на должность нового Главнокомандующего: командующего Сухопутных сил ВСУ генерал-полковника Александра Сырского и главу украинской разведки Кирилла Буданова. Но якобы оба отказались.

Среди причин увольнения Залужного "разные взгляды на ведение войны". О вероятном конфликте между Верховным Главнокомандующим и Главнокомандующим писали и украинские, и западные медиа давно. Но участилась эта информация после результатов украинского летнего наступления и заявления Залужного о "тупике в войне".

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