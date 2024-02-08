Відповідне рішення президент оголосив сьогодні, 8 лютого. Що відомо про причини звільнення Валерія Залужного та, хто його замінив, розповідає 24 Канал.

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Залужного звільнили

Під час традиційного звернення до українців Зеленський повідомив, що від сьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.

Сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача,

– розповів президент.

Зеленський оголосив, що призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він нагадав, що військовий має успішні досвіди визвольних операцій на Київщині та Харківщині.

Запропонував залишитися в команді

8 лютого президент України повідомив, що зустрівся із генералом Валерієм Залужним. Під час спілкування глава держави подякував військовому за два роки захисту України.

Також посадовці обговорили, якого оновлення потребують ЗСУ, а також, хто саме може бути в оновленому керівництві армії.

Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді,

– наголосив Зеленський.

Усі повинні змінитися, щоб перемогти разом

Валерій Залужний також прокоментував зустріч із президентом. Він заявив, що мав із ним "важливу та серйозну розмову".

Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії,

– наголосив генерал.

Генерал нагадав, що Україна вже два роки протистоїть підлому ворогу. Він подякував Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України, а також воїнам, які віддали своє життя за Україну і свободу.

Він наголосив, що завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року.

Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом,

– зазначив військовий.

Окремо міністр оборони Рустем Умєров також заявив, що сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України.

Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії,

– наголосив міністр.

Крім того, він щиро подякував Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги.

Що цьому передувало

Імовірне звільнення обговорювали майже тиждень. Ще 29 січня, у понеділок українські медіа з посиланням на джерела поширили інформацію, що головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнено за наказом президента Володимира Зеленського. Щоправда, за лічені години новину спростували.

Після того, як ситуація набрала розголосу серед суспільства, Міністерство оборони України лаконічно написало в своєму телеграм-каналі: "Це неправда", а речник Зеленського Сергій Нікіфоров заперечив звільнення Залужного.

Втім, уже тоді аналітики наголосили, що рішення прийнято і те, коли його оголосять лише питання часу. Водночас західні експерти застерегли, що звільнення головнокомандувача, який є популярним серед солдатів і народу, "несе політичні та військові ризики".

Іншим наріжнем каменем ситуації є й те, що замінити Залужного особливо нема ким. За даними ЗМІ, в ОП розглядали дві кандидатури на посаду ного головнокомандувача: командувача Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського і голову української розвідки Кирила Буданова. Та нібито, обоє відмовилися.

Серед причин звільнення Залужного "різні погляди на ведення війни". Про ймовірний конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем писали і українські, і західні медіа давно. Та почастішала ця інформація після результатів українського літнього наступу та заяви Залужного про "глухий кут у війні".

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