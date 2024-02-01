Президент України Володимир Зеленський не підписав указ про відставку Валерія Залужного, однак у західних медіа все ще не виключають, що це може статися. Про це пишуть одразу "Financial Times", "The Economist", BBC News Україна.

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Залужному запропонували іншу посаду

"The Economist" зазначає, що звільнення однієї з найпопулярніших фігур в Україні було б дуже суперечливим і стало б поворотним моментом у конфлікті України з Росією. Там переконані, що те, що поки що пан Зеленський не оголосив про заміну генерала не означає, що генералу Залужному нічого не загрожує.

Це може бути просто тому, що його заміна ще не визначена,

– мовиться в матеріалі.

Водночас за інформацією "The Economist", 29 січня Залужному запропонували посаду секретаря Ради національної безпеки, та він відмовився.

Крім цього, співрозмовники FT вважають, що Зеленський запропонував Залужному нову роль радника з питань оборони. Деякі з них сказали, що Зеленському неважливо, чи погодиться Залужний на нове призначення, його все одно буде звільнено.

Зверніть увагу! Жодних офіційних повідомлень з цього приводу не було.

Хто може стати новим Головнокомандувачем

За словами чотирьох джерел незрозуміло, хто замінить Залужного на посаді Головнокомандувача. Можливими кандидатами FT називає командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського і керівника Головного управління військової розвідки Кирила Буданова, які є близькими до Зеленського.

Водночас джерела BBC у військових колах кажуть, що ані Сирський, ані Буданов не хочуть займати місце Головнокомандувача та відмовились від цього призначення. Співрозмовники BBC вважають, що звільнення Залужного – це питання часу. Там вважають, що кількість розбіжностей між Зеленським та Залужним досягла межі.

Потрібно перезавантаження

Ситуація на фронті за останній час не зазнала вагомих змін. Один зі співрозмовників BBC заявив, що президент вважає відставку Залужного необхідною через те, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України. Однак повідомлень про кадрові зміни в інших силових, воєнних та правоохоронних органах поки не надходило.

Також не відомо, що саме завадило звільнити Залужного зараз. У західних медіа вважають, що могли втрутитись союзники або ж виникли проблеми із новим кадровим призначенням.

Причини того, що Зеленський вважає необхідним звільнити Залужного, західні видання вбачають у тому, що Головнокомандувач нібито тиснув на Зеленського з приводу широкомасштабної мобілізації, вони сперечалися щодо військової стратегії, а зростання популярності Головнокомандувача могло непокоїти ОП.

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