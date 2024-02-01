Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN на фоні чуток про те, що президент Володимир Зеленський планує звільнити головкома із посади, а Буданова нібито пропонують призначити на його місце.
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Журналісти пишуть, що розвідник не став обговорювати ці повідомлення.
"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", – заявив Буданов.
Чи можливе призначення Буданова замість Залужного
- Інформація про можливе звільнення Залужного з посади з'явилась пізно ввечері 29 січня. Про це писала низка українських видань із посиланням на різні джерела.
- Втім, прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив інформацію про відставку Залужного.
- ЗМІ повідомляють, що в понеділок в Офісі Президента за присутності міністра оборони України Рустема Умєрова, Зеленський запропонував Залужному нову посаду. Однак той відмовився від цієї пропозиції.