Об этом он сообщил в интервью каналу CNN на фоне слухов о том, что президент Владимир Зеленский планирует уволить Главнокомандующего с должности, а Буданова якобы предлагают назначить на его место.
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Журналисты пишут, что разведчик не стал обсуждать эти сообщения.
"Лично у меня ни с кем нет конфликтов", – заявил Буданов.
Возможно ли назначение Буданова вместо Залужного
- Информация о возможном увольнении Залужного с должности появилась поздно вечером 29 января. Об этом писал ряд украинских изданий со ссылкой на различные источники.
- Впрочем, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию об отставке Залужного.
- СМИ сообщают, что в понедельник в Офисе Президента в присутствии министра обороны Украины Рустема Умерова, Зеленский предложил Залужному новую должность. Однако тот отказался от этого предложения.