Журналисты CNN рассказали, что Владимир Зеленский может объявить об увольнении Залужного уже в ближайшие дни. После этого должны назначить нового Главнокомандующего ВСУ.

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Зеленский планирует объявить об увольнении Залужного до конца недели

Согласно данным журналистов, Президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить об отставке генерала Валерия Залужного. Решение, которое, как ожидается, будет принято до 4 февраля, является следствием разногласий во взглядах на войну.

Инсайдеры CNN сообщают, что обсуждение, которое состоялось в понедельник в Офисе Президента в присутствии министра обороны Украины Рустема Умерова, привело Зеленского к выводу, что Залужный должен быть освобожден от выполнения своих обязанностей. Атмосфера во время разговора была описана как спокойная, и в попытке предоставить альтернативу президент предложил генералу новую должность. Однако Залужный отказался от этого предложения.

В ответ на это Зеленский дал понять Залужному, что отказ от новой роли не позволит ему сохранить должность Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Издание подчеркивает, что на должность Главнокомандующего рассматриваются две потенциальные кандидатуры: Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

По данным журналистов, напряжение между Президентом и Главнокомандующим ВСУ возросло, когда Залужный описал войну с Россией как тупиковую ситуацию в интервью и эссе для журнала The Economist в ноябре 2023 года.

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