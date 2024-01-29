Об этом в комментарии 24 Каналу заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Поэтому вся другая информация, которую распространяли предварительно об увольнении Главнокомандующего ВСУ, недостоверна.
Смотрите также На фоне слухов об уходе Залужного в Минобороны сделали заявление
Никифоров опроверг информацию об увольнении Залужного
На вопрос о возможном увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного пресс-секретарь Зеленского сказал, что не подтверждает ни одну информацию, которую публиковали в СМИ или сети.
Я отрицаю увольнение Залужного. Телеграм-каналы ошибаются,
– сказал он.
Кроме того, Никифоров отметил, что пока предмета для разговоров о возможном увольнении Залужного нет. Поэтому Валерий Залужный остается на своей должности Главнокомандующего ВСУ как это было и раньше.
В сети распространялась информация об увольнении Залужного
- Вечером 29 января в сети стала распространяться информация что, мол, Валерия Залужного сняли с должности главнокомандующего ВСУ. Одним из первых написавших об этом стал бывший нардеп Борислав Береза.
- Далее схожую информацию со ссылкой на собственные источники озвучили журналисты Юрий Бутусов и Роман Цымбалюк. Кроме того, несколько различных источников также подтверждали 24 Каналу, что информация об отставке Залужного с должности правдива. Однако впоследствии выяснилось, что это не так.
- В то же время, с информацией об увольнении Залужного также распространялись сообщения о возможной отставке с должности нынешнего министра обороны Рустема Умерова. Однако в Минобороны заинтриговали, что информация ложная, но не указали, о ком именно: Умерове или Залужном.
- Стоит отметить, что сетью уже не впервые распространяется информация о возможном увольнении Залужного с должности. Активно распространяет эту информацию российская пропаганда, которая говорит о якобы конфликте между Главнокомандующим ВСУ и Президентом Украины и пытается посеять раздор внутри нашего государства.