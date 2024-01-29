Про це у коментарі 24 Каналу заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Тому вся інша інформація, яку ширили попередньо про звільнення Головнокомандувача ЗСУ, є недостовірною.
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Никифоров спростував інформацію про звільнення Залужного
На запитання про можливе звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного прессекретар Зеленського сказав, що не підтверджує жодну інформацію, яку публікували у ЗМІ чи мережі.
Я заперечую звільнення Залужного. Телеграм-канали помиляються,
– сказав він.
Крім того, Никифоров зазначив, що наразі предмету для розмов стосовно можливого звільнення Залужного – немає. Тому Валерій Залужний наразі лишається на своїй посаді Головнокомандувача ЗСУ, як це було і раніше.
У мережі ширилася інформація про звільнення Залужного
- Увечері 29 січня у мережі стала ширитися інформація, що, мовляв, Валерія Залужного зняли з посади Головнокомандувача ЗСУ. Одним із перших, хто написав про це, став колишній нардеп Борислав Береза.
- Далі подібну інформацію з посиланням на власні джерела озвучили журналісти Юрій Бутусов, Роман Цимбалюк. Крім того, кілька різних джерел також підтверджували 24 Каналу, що інформація про звільнення Залужного з посади є правдивою. Однак згодом з'ясувалося, що це не так.
- Водночас з інформацією про звільнення Залужного також ширилися повідомлення про можливу відставку з посади нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Однак у Міноборони заінтригували, що інформація неправдива, однак не вказали щодо кого саме: Умєрова чи Залужного.
- Варто зазначити, що мережею вже не вперше шириться інформація про можливе звільнення Залужного з посади. Активно ширить цю інформацію російська пропаганда, яка говорить про нібито конфлікт між Головнокомандувачем ЗСУ та Президентом України, і намагається посіяти розбрат всередині нашої держави.