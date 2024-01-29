Увечері 29 січня почали з'являтися повідомлення про можливу відставку Головнокомандувача Валерія Залужного. Втім, в Офісі президента їх спростували.

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Кого звільняють, а кого ні

Джерела 24 Каналу в оточенні Залужного повідомили, що його зняли з посади Головнокомандувача. Водночас у Зеленського заявили, що це не відповідає дійсності. Низка ЗМІ із посиланням на прессекретаря президента Сергія Никифорова написала, що президент не звільняв Залужного.

На тлі чуток про відставку Главкома Міноборони о 19:41 опублікувало коротку заяву.

Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда,

– повідомило відомство.

Ймовірніше, Міноборони у такий спосіб заперечує інформацію щодо відставки Умєрова, яка ширилась деякими каналами.

Увага! О 20:21 Президент України традиційно звернувся до громадян. У його зверненні не йшлося про жодні кадрові зміни.

Звідки "вуха ростуть"

Першим про ймовірне звільнення Главкома написав колишній нардеп Борислав Береза. Він посилався на власні джерела. Потім те саме озвучили журналісти Роман Цимбалюк, а також Юрій Бутусов.

У телеграм-каналах зазначали, що, мовляв, Залужному повідомили про відставку і запропонували посаду посла, однак він відмовився.

Слід зауважити, що дискусії навколо можливого зняття Главкома ведуться вже давно. На початку грудня 2023 року міністр оборони Рустєм Умєров вже ставив точку у цьому питанні. Він заявляв, що відставки Залужного на порядку денному немає.

Також міністр зазначав, що це питання постійно "розгойдують" як зсередини, так і ззовні.

Посадовець розповідав, що він регулярно жартує з цього приводу. Мовляв, "цього разу, хто звільняє тебе?".

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