Вечером 29 января начали появляться сообщения о возможной отставке главнокомандующего Валерия Залужного. Впрочем, в Офисе президента их опровергли.
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Кого увольняют, а кого нет
Источники 24 Канала в окружении Залужного сообщили, что его сняли с должности Главнокомандующего. В то же время у Зеленского заявили, что это не соответствует действительности. Ряд СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова написали, что президент не увольнял Залужного.
На фоне слухов об отставке Главкома Минобороны в 19:41 опубликовало короткое заявление.
Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда,
– сообщило ведомство.
Вероятнее всего, Минобороны таким образом отрицает информацию об отставке Умерова, которая распространялась по некоторым каналам.
Откуда "уши растут"
Первым о вероятном увольнении Главкома написал бывший нардеп Борислав Береза. Он ссылался на собственные источники. Потом то же самое озвучили журналисты Роман Цымбалюк, а также Юрий Бутусов.
В телеграмм-каналах отмечали, что мол Залужному сообщили об отставке и предложили должность посла, однако он отказался.
Следует отметить, что дискуссии вокруг возможного снятия Главкома ведутся уже давно. В начале декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров уже ставил точку в этом вопросе. Он заявлял, что отставки Залужного в повестке дня нет.
Также министр отмечал, что этот вопрос постоянно "раскачивают" как изнутри, так и снаружи.
Чиновник рассказывал, что он регулярно шутит по этому поводу. Мол, "на этот раз, кто увольняет тебя?".
Другой "фейк" об увольнении военных
- Осенью в СМИ начали писать, что, мол, Умеров готовит отставки командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева. Впрочем, это оказалось неправдой.
- В то же время такая же информация о возможном увольнении оказалась правдивой. 19 ноября Владимир Зеленский сообщил, что Татьяну Остащенко уволили с должности. Вместо нее новым командующим был назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.
- Как писали медиа, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны.