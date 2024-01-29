Вечером 29 января начали появляться сообщения о возможной отставке главнокомандующего Валерия Залужного. Впрочем, в Офисе президента их опровергли.

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Кого увольняют, а кого нет

Источники 24 Канала в окружении Залужного сообщили, что его сняли с должности Главнокомандующего. В то же время у Зеленского заявили, что это не соответствует действительности. Ряд СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова написали, что президент не увольнял Залужного.

На фоне слухов об отставке Главкома Минобороны в 19:41 опубликовало короткое заявление.

Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда,

– сообщило ведомство.

Вероятнее всего, Минобороны таким образом отрицает информацию об отставке Умерова, которая распространялась по некоторым каналам.

Внимание! В 20.21 Президент Украины традиционно обратился к гражданам. В его обращении речь не шла ни о каких кадровых изменениях.

Откуда "уши растут"

Первым о вероятном увольнении Главкома написал бывший нардеп Борислав Береза. Он ссылался на собственные источники. Потом то же самое озвучили журналисты Роман Цымбалюк, а также Юрий Бутусов.

В телеграмм-каналах отмечали, что мол Залужному сообщили об отставке и предложили должность посла, однако он отказался.

Следует отметить, что дискуссии вокруг возможного снятия Главкома ведутся уже давно. В начале декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров уже ставил точку в этом вопросе. Он заявлял, что отставки Залужного в повестке дня нет.

Также министр отмечал, что этот вопрос постоянно "раскачивают" как изнутри, так и снаружи.

Чиновник рассказывал, что он регулярно шутит по этому поводу. Мол, "на этот раз, кто увольняет тебя?".

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