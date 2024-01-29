В течение не одного месяца в сети можно было встретить новости как не об увольнении Валерия Залужного, так и о планах убрать его с должности. Уже 29 января 2024 года появилась информация о том, что Главнокомандующего ВСУ якобы сняли с должности. Позже в комментарии для 24 Канала в Офисе Президента категорически отрицали информацию об этом.
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В Офисе Президента увольнения Залужного отрицают
Журналисты 24 Канала позвонили по телефону к представителю Владимира Зеленского Сергею Никифорову. Он отметил, что "телеграм-каналы ошибаются", а также добавил, что "предмета разговора нет". Мы спросили его, отрицает ли он информацию об увольнении Залужного.
Я отрицаю увольнение Залужного,
– четко подчеркнул он.
Откуда появилась информация об увольнении Залужного
Ближе к вечеру 29 января в телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что Валерия Залужного сняли с должности Главнокомандующего ВСУ. Одним из первых об этом написал бывший нардеп Борислав Береза, ссылаясь на собственные источники.
Впоследствии соответствующих сообщений становилось все больше. Информацию об увольнении Залужного, ссылаясь на собственные источники, озвучивали журналисты Роман Цымбалюк и Юрий Бутусов. В то же время официального сообщения на этот счет не было.
Редакция 24 Канала, как только в сети начало нестись об увольнении Залужного, также пыталась подтвердить или опровергнуть ее. Сразу несколько источников сообщили, что это правда. К счастью, в Офисе Президента позже это опровергли.
Интересно, что в 19:41 оперативно отреагировали в Минобороны. В телеграме написали: "Уважаемые журналисты сразу отвечаем всем: Нет, это не правда". В то же время неизвестно о чем именно идет речь, ведь сетью также распространяется информация о якобы увольнении Рустема Умерова.
Что известно о Валерии Залужном
- Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в Звягеле Житомирской области. Его отец был офицером, поэтому, еще малым, Валерий мечтал о военной карьере.
- В 1989 году он поступил в Звягельский машиностроительный техникум. В 1993 году он его окончил с отличием, после чего поступил на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск.
- В 2005 году он поступил в Национальную академию обороны Украины. Через два года закончил обучение с золотой медалью.
- В 2007 году его назначили начальником штаба – первым заместителем командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове.
- В 2009 году Валерий Залужный стал командиром 51-й отдельной механизированной бригады и занимал этот пост до 2012 года.
- В 2014 году его назначили заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. С тех пор Залужный руководил почти всеми образовавшимися там группировками.
- В 2017 году он стал начальником штаба в качестве первого заместителя командующего войсками Оперативного командования "Запад". 23 августа он получил звание генерал-майора.
- В 2018 году Залужный стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ как первый заместитель командующего Объединенными силами.
- В 2019 году его назначили командующим Оперативного командования "Север".
- В 2021 году 27 июля Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Главнокомандующим ВСУ.