В течение не одного месяца в сети можно было встретить новости как не об увольнении Валерия Залужного, так и о планах убрать его с должности. Уже 29 января 2024 года появилась информация о том, что Главнокомандующего ВСУ якобы сняли с должности. Позже в комментарии для 24 Канала в Офисе Президента категорически отрицали информацию об этом.

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В Офисе Президента увольнения Залужного отрицают

Журналисты 24 Канала позвонили по телефону к представителю Владимира Зеленского Сергею Никифорову. Он отметил, что "телеграм-каналы ошибаются", а также добавил, что "предмета разговора нет". Мы спросили его, отрицает ли он информацию об увольнении Залужного.

Я отрицаю увольнение Залужного,

– четко подчеркнул он.

Откуда появилась информация об увольнении Залужного

Ближе к вечеру 29 января в телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что Валерия Залужного сняли с должности Главнокомандующего ВСУ. Одним из первых об этом написал бывший нардеп Борислав Береза, ссылаясь на собственные источники.

Впоследствии соответствующих сообщений становилось все больше. Информацию об увольнении Залужного, ссылаясь на собственные источники, озвучивали журналисты Роман Цымбалюк и Юрий Бутусов. В то же время официального сообщения на этот счет не было.

Редакция 24 Канала, как только в сети начало нестись об увольнении Залужного, также пыталась подтвердить или опровергнуть ее. Сразу несколько источников сообщили, что это правда. К счастью, в Офисе Президента позже это опровергли.

Интересно, что в 19:41 оперативно отреагировали в Минобороны. В телеграме написали: "Уважаемые журналисты сразу отвечаем всем: Нет, это не правда". В то же время неизвестно о чем именно идет речь, ведь сетью также распространяется информация о якобы увольнении Рустема Умерова.

Что известно о Валерии Залужном