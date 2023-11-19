Володимир Зеленський у неділю, 19 листопада повідомив про заміну командувача Медичних сил ЗСУ. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко голова держави новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука, який був начальником Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

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Потрібно покращити медичне забезпечення захисників

Президент України наголосив, що потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів.

Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі Сили оборони,

– сказав голова держави.

Зеленський провів зустріч з Умєровим

Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони визначили пріоритети. Президент зауважив, що часу, щоб чекати на результат, багато не буде. Він наголосив, що потрібен швидкий рух у змінах.

Президент анонсував важливу активність

Зеленський повідомив, що буде важлива активність. Він не конкретизував, однак зауважив, що варто очікувати на нову комунікацію з нашими партнерами.

Ключове зараз – це гарантії того, що підтримка України буде достатньою й наступного року також. Я дякую всім країнам, які розглядають це так само, як і ми. Потрібен цей сигнал у бік Росії: хоч би що вони робили, світ не втомиться захищати свободу й міжнародний порядок,

– заявив голова держави.

Нідерланди допоможуть України

Український лідер повідомив, що цього тижня уряд Нідерландів передбачив на 2024 рік понад 2 мільярди євро переважно безпекової підтримки для нашої держави. Зеленський подякував прем'єр-міністру Марку Рютте та всьому нідерландському суспільству. Він назвав таку підтримку вчасним сигналом.