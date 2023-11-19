Владимир Зеленский в воскресенье, 19 ноября, сообщил о замене командующего Медицинскими силами ВСУ. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко глава государства новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука, который являлся начальником Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

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Нужно улучшить медицинское обеспечение защитников

Президент Украины подчеркнул, что нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов.

От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все Силы обороны,

​​​​ – сказал глава государства.

Зеленский провел встречу с Умеровым

Владимир Зеленский встретился с министром обороны Рустемом Умеровым. Они определили приоритеты. Президент отметил, что времени на ожидание результата много не будет. Он подчеркнул, что нужно быстрое движение в переменах.

Президент анонсировал важную активность

Зеленский сообщил, что будет важная активность. Он не конкретизировал, однако отметил, что стоит ожидать новой коммуникации с нашими партнерами.

Ключевое сейчас – это гарантии того, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году тоже. Я благодарю все страны, которые рассматривают это так же, как и мы. Нужен этот сигнал в сторону России: что бы они ни делали, мир не устанет защищать свободу и международный порядок,

– заявил глава государства.

Нидерланды помогут Украине

Украинский лидер сообщил, что на этой неделе правительство Нидерландов предусмотрело на 2024 год более 2 миллиардов евро преимущественно поддержки безопасности для нашего государства. Зеленский поблагодарил премьер-министра Марка Рютта и все нидерландское общество. Он назвал такую поддержку своевременным сигналом.