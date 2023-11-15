Начал свое обращение президент с ракетного удара россиян по Селидовому на Донетчине. Оккупанты атаковали жилые дома.

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Атаковали Донетчину и Запорожье

Глава государства отметил, что в результате ракетного удара есть жертвы. Также, вероятно, под завалами есть люди. Он добавил, что в течение всего дня идет разбор завалов. Всем пострадавшим уже оказали помощь. Разрушены в результате атаки более 20 домов.

Оккупанты нанесли другой удар, но уже по Запорожью. К сожалению, среди погибших – ребята-спасатели. После первого попадания они прибыли на место, чтобы оказывать помощь. Впрочем, враг нанес повторный удар, унесший их жизнь. Президент выразил соболезнования всем, чьих родных и близких унес российский террор.

Много международной коммуникации

По словам президента, 15 ноября было много международной коммуникации. Прежде обсуждалось, как предоставить нашему государству больше защиты, чтобы можно было обороняться от российских ракет.

Пообщался с главой итальянского правительства Джорджей Мэлони. Он поблагодарил за принципиальную и мощную помощь как Украине, так и защите украинцев.

Украина очень ценит, что Италия рядом с нами в это время. Ценим и личную энергию Джорджии, госпожи главы правительства, всю ту активность, с которой она аргументирует помощь нашему государству. Обсудили наше сотрудничество по безопасности, пакеты поддержки. Обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире. Обсудили и кое-что о новом санкционном пакете Евросоюза,

– отметил он.

Президент добавил, что в 2024 году Италия будет председательствовать в "Группе семи". Следовательно, уже сейчас государства нарабатывают соответствующие общие приоритеты.

Также Зеленский пообщался с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Он выразил благодарность за поддержку и справедливую высокую оценку украинских успехов в приближении к Европейскому Союзу.

Очень важно, чтобы вся наша Европа усиливалась, и от этого выигрывает каждое государство на континенте, которое уважает общие правила ЕС,

– подчеркнул он.

Глава государства добавил, что обсудили подготовку украинской энергетики к зиме, а также вероятное обострение российского террора против объектов энергоинфраструктуры. Также обсудили экономические вопросы, важные для Украины и Словакии.

Кроме того, переговоры глава государства провел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсуждали оборонную поддержку, усиление украинской ПВО, мобильных огневых групп и защиты от российских дронов. Он отметил, что есть конкретные договоренности.

Также поблагодарил Канаду за ее неизменное лидерство в санкциях против России. Он добавил, что есть новая и важная инициатива – коалиция партнеров по возвращению украинских детей, депортированных в Россию.

А еще обсудили вопросы достройку музея Голодомора-геноцида. С этим Украина Канада согласилась помочь. Владимир Зеленский отметил, что благодарен Джастин Трюдо и всему обществу Канады за такое понимание нашего государства.

Провел Зеленский несколько совещаний

Он отметил совещание с представителями правоохранительного сектора. На нем присутствовал руководитель СБУ. Он доложил о противодействии коллаборантам и защите украинцев от тех, кто сознательно разжигает рознь внутри Украины.

Кроме того, было совещание с министром обороны и другими чиновниками. По словам президента, все ключевые вопросы сводятся к обеспечению защиты людей, возможности нашего государства проводить наступательные операции и способности укреплять Украину, преодолевать накопившиеся проблемы.

Мы должны помнить все в Украине, особенно те, кто перестал замечать войну, потому что все свое внимание отдает политике: Россия еще способна нести зло. Закрыть глаза ни у кого не получится. Мы должны бороться,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что мы должны сохранять нашим главным приоритетом оборону. И что на ежедневной основе должны давать Украине больше силы.