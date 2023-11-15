Президент Украины во время вечернего обращения накануне, 14 ноября, заявил, что Владимир Путин готов убить сколь угодно своих людей. Ведь глава Кремля имеет очень циничную и конкретную политическую цель, пишет 24 Канал.

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Что происходит в районе Авдеевки

Владимир Зеленский рассказал, что российский диктатор готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат.

Когда планирует объявить о своих выборах. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их нажим очень сложно,

– объяснил Верховный Главнокомандующий.

Он добавил, что каждый наш воин, держащий позиции, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает чрезвычайной нашей благодарности.

"Чем больше российская сила будет уничтожена сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общий ход этой войны", – пояснил президент.

Какая ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Представитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал в эфире телемарафона 14 ноября, что оккупанты увеличили количество боевых столкновений на Авдеевском направлении и активизировали применение авиабомб в Донецкой области. Только 13 ноября враг сбросил на Донецкую область 30 бомб с самолетов Су-35.

По словам спикера, враги используют для штурмов зэков и тех, кто никогда не воевал. Поэтому оккупанты становятся дезориентированными и попадают в украинский плен.

Потери врага на Авдеевском направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский написал утром 15 ноября, что оккупанты за сутки в их зоне ответственности потеряли 511 человек погибшими и ранеными. Однако это не останавливает противника.

Бригадный генерал рассказал, что:

враг нанес 22 авиаудара, провел 36 боевых столкновений и совершил 890 артобстрелов;

наши воины и воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении;

подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОВСГ "Таврия" в течение суток выполнили 1038 огневых задач.

Более того, только на этом направлении враги потеряли 46 единиц военной техники: 1 танк, 7 ББМ, 3 артсистемы, 1 РСЗО, 14 БпЛА, 16 автомобилей, единицу спецтехники, 1 склад боеприпасов, еще 26 единиц военной техники врага повреждены.

Что происходит в районе Авдеевки