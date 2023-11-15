В среду утром, 15 ноября, около 10:00 враг нанес удар по Запорожью – на место возгорания выехали сотрудники ГСЧС. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что во время того, как пожарные укрощали пламя, российские военные снова открыли огонь.
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Смерть спасателей в результате удара по Запорожью
По словам чиновника, спасатели за считанные минуты прибыли на место происшествия, после чего захватчики начали повторный обстрел. Погибли два сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар. В результате вражеского обстрела, к сожалению, двое пожарных погибли,
– написал Клименко.
Также министр внутренних дел констатировал, что одному спасателю был 31 год, а другому – 34. Он назвал их Героями без оружия и добавил, что еще трое спасателей были травмированы в результате обстрела. Также пострадали четверо гражданских.
Больше об обстреле
- Глава ОВА Юрий Малашко информировал, что в промежуток с 09:50 до 10:18, 15 ноября российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.
- По состоянию на 12:25 было известно, что оккупанты убили одного мужчину и ранили семь человек, из которых двое – женщины. В то же время пострадали гражданские дома, автомобили и другие хозяйственные постройки, расположенные неподалеку от места удара.