У середу вранці, 15 листопада, близько 10:00 ворог завдав удару по Запоріжжю – на місце загорання виїхали співробітники ДСНС. Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що під час того як вогнеборці приборкували полум'я, російські військові знову відкрили вогонь.

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Загибель рятувальників внаслідок удару по Запоріжжю

За словами посадовця, рятувальники ща лічені хвилини прибули на місце події, після чого загарбники почали повторний обстріл. Загинуло двоє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє вогнеборців загинули,

– написав Клименко.

Також міністр внутрішніх справ констатував, що одному рятувальнику був 31 рік, а іншому – 34. Він назвав їх героями без зброї та додав, що ще троє рятувальників були травмовані внаслідок обстрілу. Також постраждали четверо цивільних громадян.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблих вогнеборців. Вічна пам'ять.

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