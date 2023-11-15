Глава Запорізької обласної військової адміністрації повідомив, що Росія атакувала регіон вранці 15 листопада. За його даними, ще не відомо, які ракети для обстрілу використав ворог.

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Які наслідки атаки Росії по Запоріжжі

З 09:50 до 10:18 (15 листопада 2023 року – 24 Канал) російські терористичні війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району,

– заявив Малашко.

За його словами, станом на 12:25 15 листопада відомо по те, що ворог:

вбив у Запорізькому районі одного чоловіка;

поранив семеро людей, з яких двоє – жінки.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем завдавання удару", – заявив глава Запорізької ОВА.

Посадовець висловив співчуття родині загиблого та побажав якомога швидшого одужання постраждалим.

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