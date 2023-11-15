Глава Запорізької обласної військової адміністрації повідомив, що Росія атакувала регіон вранці 15 листопада. За його даними, ще не відомо, які ракети для обстрілу використав ворог.
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Які наслідки атаки Росії по Запоріжжі
З 09:50 до 10:18 (15 листопада 2023 року – 24 Канал) російські терористичні війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району,
– заявив Малашко.
За його словами, станом на 12:25 15 листопада відомо по те, що ворог:
- вбив у Запорізькому районі одного чоловіка;
- поранив семеро людей, з яких двоє – жінки.
"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем завдавання удару", – заявив глава Запорізької ОВА.
Посадовець висловив співчуття родині загиблого та побажав якомога швидшого одужання постраждалим.
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