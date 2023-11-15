Уночі ворог бив по житлових районах Селидового. Що відомо про черговий злочин росіян проти цивільного населення, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін вимагає результатів до середини грудня: Зеленський розповів про втрати Росії під Авдіївкою

Чим атакували Селидове

У ніч проти 15 листопада для Донеччини оголосили небезпеку застосування балістики. Під час тривоги росіяни запустили по місту Селидове 4 ракети з ракетно-зенітного комплексу С300.

Довідка: Ракети СЗ0О мають велику швидкість. До цілі долітають – за 32 – 42 секунд.

Вранці стало відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого зруйновані десятки багатоповерхівок і приватних будинків.

Кількість постраждалих може зрости

За даними Донецької обласної прокуратури, пошкодження зазнали або були вщент зруйновані 20 приватних домоволодінь, 6 багатоповерхівок, автомобіль й господарська споруда.

У 4-поверховому будинку обвалився під'їзд. Звідти евакуювали 5 осіб, серед яких дитина 2012 року народження. Тілесні ушкодження отримали 82-річна жінка та чоловік 56 років. 85-річна матір чоловіка загинула. Її тіло дістали з-під завалів.

Ще одна місцева мешканка 50 років зазнала контузії – її госпіталізували у середньому стані тяжкості.

За словами представниці ДСНС, розбір завалів чотириповерхового будинку ще тривають. Під завалами перебувають ще три особи, а тому кількість поранених і загиблих може зрости.

Одна із мешканок зруйнованої будівлі Вероніка розповіла, що вона жила у Павлограді. Після того, як вона втратила там домівку через обстріли, то переїхала до Селидового, однак і тут росіяни зруйнували її будинок. Ситуація навіть гірша, ніж була минулого разу, зазначила жінка.

Прокуратура почала розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури почалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

Наслідки обстрілу Селидового / Фото 24 Канал