Ночью враг бил по жилым районам Селидово. Что известно об очередном преступлении россиян против гражданского населения, передает 24 Канал.

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Чем атаковали Селидово

В ночь на 15 ноября для Донетчины объявили опасность применения баллистики. Во время тревоги россияне запустили по городу Селидово 4 ракеты из ракетно-зенитного комплекса С300.

Справка : Ракеты СЗ0О имеют большую скорость. До цели долетают – за 32 – 42 секунды.

Утром стало известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего разрушены десятки многоэтажек и частных домов.

Число пострадавших может возрасти

По данным Донецкой областной прокуратуры, повреждения получили или были полностью разрушены 20 частных домовладений, 6 многоэтажек, автомобиль и хозяйственное сооружение.

В 4-этажном доме обрушился подъезд. Оттуда были эвакуированы 5 человек, среди которых ребенок 2012 года рождения. Телесные повреждения получили 82-летняя женщина и мужчина 56 лет. 85-летняя мать мужчины погибла. Ее тело извлекли из-под завалов.

Еще одна местная жительница 50 лет получила контузию – ее госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

По словам представительницы ГСЧС, разбор завалов четырехэтажного дома еще продолжается. Под завалами находятся еще три человека, поэтому количество раненых и погибших может возрасти.

Одна из жительниц разрушенного здания Вероника рассказала, что она жила в Павлограде. После того, как она потеряла там дом из-за обстрелов, переехала в Селидово, однако и здесь россияне разрушили ее дом. Ситуация даже хуже, чем была в прошлый раз, отметила женщина.

Прокуратура начала расследование

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры началось досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Последствия обстрела Селидово / Фото 24 Канал