Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що це звучить як абсурд, але є фактом. Він додав, що росіяни у великому будинку залишають 1 – 2 кімнати власникам, а в інших – живуть самі.
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"Це роблять навмисно для того, аби прикритися нашими цивільними мешканцями. Розуміючи те, що ворожі місця дислокації одразу стають добре відомі нашим героїчним ЗСУ", – сказав Федоров.
Однак це наражає на додаткову небезпеку цивільних, які вимушено залишаються на тимчасово окупованих територіях.
Росіяни використовують людей як "живий щит": дивіться відео
Ворог прикривається цивільними
Загарбники використовують людей як "живий щит" та у разі активізації наступальних дій ЗСУ хочуть утримувати цивільних як заручників. Так окупанти прикривалися цивільними українцями, коли тікали з Херсонщини у 2022 році.
Викрадення людей – це найбільша проблема, яка нині існує на територіях тимчасової окупації. Якщо раніше викрадали людей, яких у чомусь звинувачували, то нині вигадують фейкові "звинувачення",
– додав міський голова Мелітополя.
Так окупанти викрали мешканця Мелітопольського району. Його росіяни звинуватили у тому, що він начебто "не повідомив про підготовку теракту, про який нібито знав".
"Це абсурдні звинувачення, але нині навіть така небезпека є у наших мешканців", – наголосив Федоров.
Тим часом ворог продовжує накопичувати свої сили. Додаткові підрозділи окупантів здебільшого прибувають як на узбережжя Азовського моря – у Бердянський та Мелітопольський район, так і у прифронтові міста – Токмак та Молочанськ.
Що відбувається на тимчасово окупованих територіях: новини
- На Донеччині у Волновасі окупант напідпитку за кермом КАМАЗу врізався у легковик. Ним керувала колаборантка, "головна бухгалтерка МВС". Жінка загинула на місці.
- Увечері 13 листопада було гучно у тимчасово окупованому Мелітополі. Там пролунав вибух.
- На тимчасово окупованих територіях України зростає кількість мігрантів, які приїхали з Центральної Азії. Їх залучають, зокрема, до будівництва. Росіяни економлять на таких працівниках, тому мігранти працюють у "нелюдських" умовах.
- Жителька тимчасово окупованого Севастополя оприлюднила у мережі кілька світлин. Окупанти в цьому запідозрили проукраїнські погляди та "запросили" дівчину до відділку. Її змусили перепрошувати за буцімто "провокативні" фото.